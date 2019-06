Global village: sapori dal mondo al Polo Toti

In collaborazione con il "Progetto Area Giovani" del Comune di Trieste, AIESEC organizza il "Global Village - Sapori dal Mondo" il giorno sabato 13 luglio dalle ore 18:30 presso il "Polo Giovani Toti" in Via del Castello 3.



Si tratta di un evento all'insegna della multiculturalità e della condivisione di cibi, culture e tradizioni lontane che si intrecciano a Trieste grazie ai progetti di impatto sociale organizzati da AIESEC Italia in tutto il FVG.



L’evento vedrà come protagonisti i 40 ragazzi volontari, le famiglie, le istutizioni, gli enti e le associazioni che hanno preso parte a questa edizione estiva dei progetti InteGREAT, Cultural Summer e Help2Help, organizzati grazie alla collaborazione con il Comitato Locale di AIESEC Trieste.



L’evento si concluderà con un vero e proprio buffet internazionale con cibi tipici dei Paesi di provenienza dei volontari.



L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.



Prenotazione obbligatoria all'evento: bit.ly/GlobalVillage_19