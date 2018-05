Gonars Grill Contest: trionfo triestino alla gara di barbecue

Grande vittoria triestina al Gonars Grill Contest, la gara di barbecue aperta a tutti gli amanti della griglia e del BBQ. L'unica squadra Triestina, "Grillers BBQ Passion", formata da Mirko Piccoli, Aljosa Pavisic e Damijan Batti ha conquistato le giurie guadagnandosi il primo posto per la categoria pesce. 20 in tutto i partecipanti e 5 le categorie, il team di Trieste ha vinto cucinando coste di manzo e di maiale, stinco di maiale, calamari del golfo e pollo. Anche l'anno scorso i triestini si erano guadagnati un primo posto, ma per la categoria pollo. Qui la pagina Facebook dell'evento.

