Tutto pronto per la Corsa dei Caselli e la RunFamily: quasi 1000 gli iscritti

Ezekiel Kemboi Cheboi partirà domani con il pettorale di gara n.1 alla Corsa dei Castelli. Un pettorale dovuto, quello assegnato al bi-olimpionico keniano, vincitore della prima edizione della corsa, nel 2017. A Teresa Montrone, la punta di diamante della corsa nel settore femminile, andrà invece il n.3. L’azzurro Ahmed El Mazoury correrà con il numero 2, Jean Marie Vianney Myasiro(Ruanda) con il 4, Daniel Kipkirui Ngeno (Kenya) con il 5, Jean Baptiste Simukeka (Ruanda) avrà il numero 6. C’è stato qualche cambiamento dell’ultim’ora negli atleti presenti, ma la sostanza non cambia: sarà questa la pattuglia dei battistrada per le centinaia di podisti agonisti che domani mattina alle 10 partiranno dal Castello di Miramare per raggiungere il traguardo nella piazza d’armi del Castello di San Giusto dopo 10 chilometri percorsi nel centro cittadino.

Bnl per Telethon RunFamily

Dieci minuti dopo partirà, sempre da Miramare, l’altro fiume di giovani, famiglie, studenti, amatori per la Bnl per Telethon RunFamily che dopo 5 chilometri raggiungerà Porto Vecchio dove è fissato l’arrivo. Le iscrizioni all’info point di piazza della Borsa stanno andando a gonfie vele, il numero complessivo dei partecipanti alle due corse sta avvicinandosi a grandi passi a quota mille. Ci si può iscrivere ancora fino alle 19 di oggi e domani mattina dalle 7 alle 8, sempre in Piazza della Borsa.

Asta maglie autografate della Triestina e da Mosley (Alma)

Stamattina c’è stato l’incontro con Telethon e Bnl e alla presenza di Gavino Rubattu, direttore della sede centrale della Bnl di Trieste, di Emilio Ripari, responsabile comunicazione della triestina è stata aperta l’asta delle maglie autografate della Triestina e di William Mosley, pivot dell’Alma. L’asta sarà on line su link dedicati di eBay che verranno attivati lunedì 19 novembre e saranno aperti fino al 15 dicembre. La consegna delle maglie ai migliori offerenti avverrà la sera del 15 dicembre stesso al teatro Verdi, nel corso della serata di beneficenza organizzata dalla Promorun. Per informazioni sulle modalità di partecipazione all’asta si può fare riferimento al sito www.promorun.it e alla pagina Facebook della Corsa dei Castelli.

Il programma di domani mattina prevede la partenza della Corsa dei Castelli alle 10 e la cerimonia di premiazione alle 11.30 direttamente nella piazza d’armi nel Castello di San Giusto. In quanto alla Bnl per Telethon Run Family, partenza fissata alle 10.10 e a Porto Vecchio, nella zona d’arrivo, i partecipanti troveranno ristoro, animazione e musica fino al pomeriggio.