Grande successo per il Park Wine Stars, il festival dei vini “palestra” per i 5 sensi

Un record di presenze e tante sorprese … multisensoriali hanno caratterizzato la quarta edizione del Park Wine Stars, la kermesse dedicata all’eccellenza enogastronomica slovena tenutasi lo scorso venerdì 2 febbraio presso il Park Casinò & Hotel di Nova Gorica. L’elegante cornice del Ristorante Tiffany ha ospitato circa 400 tra appassionati di vino e intenditori, che hanno potuto incontrare direttamente i produttori e i proprietari delle cantine, partecipando ad interessanti degustazioni guidate.

Grande novità di quest’anno è stato uno speciale angolo sensoriale: servendosi di oltre 100 campioni, i sommelier Hit hanno insegnato ai curiosi come “allenare il naso” per riconoscere le varietà aromatiche e olfattive dei vini sloveni. Una “eno-sfida” che ha suscitato grande entusiasmo e ha dimostrato ancora una volta il know-how e la professionalità degli “addetti ai lavori”. Da sottolineare l’assaggio “alla cieca” proposto da Dragan Trivic, sommelier di 3° livello del Perla Casinò & Hotel, che ha selezionato per l’occasione cinque varietà tipiche – bianco giovane, bianco affinato, rosso giovane, rosso maturato e vino dolce – mettendo alla prova i partecipanti più esperti. Un frizzante sottofondo musicale ha accompagnato il tradizionale format della serata, trascorsa fra colori, profumi e sapori di qualità: i winelovers hanno potuto sperimentare una nuova dimensione del gusto, creata dai bouquet di 27 cantine provenienti dai quattro distretti della regione Primorska – Vipavska Dolina, Slovenska Istra, Goriška Brda e Kras. Le gocce nobili sono state abbinate alle prelibatezze culinarie di 5 Chef Hit - Maxim Lorenčič, Blaz Vodopivec, Tadej Jug, Toni Ferizović e Alen Arbi Milošević -, coordinati dai mentor Marino Furlan e Matjaz Šinigoj. Al termine del Park Wine Stars, il pubblico, vestiti eccezionalmente i panni di giuria, ha decretato il vino vincitore: l’etichetta Carsus della cantina Štoka.

«Ospitando il Park Wine Stars, ha dichiarato Lavra Peršolja Jakončič, responsabile relazioni esterne del Gruppo Hit, Nova Gorica riconferma il suo ruolo strategico nella promozione della cultura slovena del vino, mentre il Park Casinò & Hotel dimostra di essere in grado di realizzare eventi di altissima qualità. La ricetta di questa serata si basa sulla costruzione di un’esperienza di alto livello, grazie alla professionalità di rinomati chef e sommelier e all’atmosfera unica e piacevole delle strutture Hit Casinos. Una ricetta in linea con la strategia per lo sviluppo del turismo in Slovenia, che punta alla creazione di esperienze “a 5 stelle” per i visitatori».