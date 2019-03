"Grease"-"Briljantina" in scena al Teatro Stabile Sloveno

Mercoledì 3 aprile alle 20.30 la Sala principale del Kulturni dom di Trieste ospiterà la prima italiana in data unica della prima produzione slovena interamente professionale del celebre musical GREASE, ovvero BRILJANTINA. Lo spettacolo, nuovo grande successo del produttore Jurij Franko (Prospot) ha debuttato l'anno scorso al Cankarjev dom nell'ambito del Festival Ljubljana e da allora ha conquistato migliaia di spettatori nei teatri dell'intera Slovenia. Nella scorsa stagione, il Teatro Stabile Sloveno ha portato a Trieste il musical Mamma mia, firmato dallo stesso produttore e, come in questo caso, per la prima volta nella traduzione slovena. Squadra che vince non si cambia, quindi anche per Briljantina-Grease viene confermato il tandem alla guida della precedente produzione, ovvero il regista Jug Radivojevič e il direttore musicale Patrik Greblo.

Nel 1970 Jim Jacobs e Warren Casey si ritrovarono a parlare dell'ipotesi di un musical sulle vicende di un vivace gruppo di adolescenti della stessa scuola, alle prese con i piccoli e grandi problemi che precedono l'ingresso nell'età adulta. Intorno a loro la musica degli anni '50. Nasce così uno dei musical più rappresentati nella storia di Broadway, con la sua storia che parla di giovani di diversa provenienza, uniti da legami di amore e amicizia, della loro crescita e dei loro sogni per il futuro. Ambientato alla fine degli anni '50, racconta dell'ultimo anno di scuola alla Rydell High, ovvero del momento in cui i ragazzi dicono addio alla spensieratezza dell'adolescenza e si preparano a entrare nel mondo degli adulti. I protagonisti sono lo scapestrato Danny e la »ben educata« Sandy che insieme ai loro coetanei vivono i momenti divertenti, esaltanti, ma anche le delusioni e le paure nella scoperta dell'amore e di una vita dove occorre fare scelte e accettare responsabilità.

Al successo mondiale del musical ha contribuito enormemente il film del 1978 firmato dal regista Randal Kleiser, nel quale i ruoli principali vengono interpretati da John Travolta e Olivia Newton John. La colonna sonora del film, divenuto un cult anche per le coreografie, ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo.

Lo spettacolo che andrà in scena a Trieste rientra nel Programma serale in abbonamento del Teatro Stabile Sloveno. La prevendita è aperta presso la biglietteria del teatro in via Petronio 4. La serata è organizzata in collaborazione con la Glasbena matica.