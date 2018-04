"Greatest Shits": nuovo appuntamento con i Brutti Personi al Teatro San Giovanni

Dopo il grande successo di "Hanno ’n’uovo", "Bori sarà che noi no Sanremo" e "Becchino Express", i Brutti Personi scelgono nuovamente il Teatro San Giovanni per scatenarsi nella loro ultima “fatica” artistica, il cui titolo è già tutto un programma: Greatest Shits. Massimiliano “Maxino” Cernecca, Flavio Furian e Raffaele Prestinenzi offriranno all’ormai affezionatissimo pubblico del teatro il meglio del meglio – o il peggio del peggio, a seconda dei punti di vista – del loro vastissimo repertorio di comicità demenziale.

Non mancheranno scenette, imitazioni, parodie musicali e i mitici trailer cinematografici, in un turbine di umorismo e satira che andrà a toccare il mondo dei media, la politica e gli stereotipi più o meno radicati e veritieri della triestinità; per trascorrere due ore di autentico buonumore. Lo spettacolo si svolgerà al Teatro San Giovanni, il 18 e 19 aprile 2018, alle 21.00. Ingresso a offerta libera; anche se uno dei motti tipici dei Brutti Personi è proprio: “Entrata libera, uscita vederemo”. Visto l’enorme successo di pubblico, è stato attivato un sistema di prenotazione online al seguente link: https://www.eventbrite.it/o/brutti-personi-production-10012880946

Per qualsiasi informazione, non esitate a scrivere a: info.teatrosangiovanni@gmail.com.