"Guarda che Luna": conferenze, mostre e attività per celebrare il nostro satellite

La mostra fotografica Guarda che Luna, ideata e realizzata in collaborazione con INAF-Osservatorio astronomico di Trieste, celebra il nostro satellite a cinquant’anni dal primo allunaggio. Tre conferenze aperte a tutti e attività per le scuole arricchiscono il programma. Il pubblico che visiterà la mostra è inoltre invitato a partecipare attivamente con commenti, foto, ricordi. L’inaugurazione sarà il 21 novembre alle 18, e la mostra resterà aperta fino al 20 dicembre.

Non è solo l’importante anniversario a riportare l’attenzione sul nostro satellite naturale: molti paesi, con le loro agenzie spaziali, stanno programmando nuove missioni con l’idea di costruire basi permanenti e l’occhio puntato verso le risorse del sottosuolo lunare e la prospettiva di raggiungere Marte. I trenta pannelli espongono spettacolari fotografie dell’astro d’argento - che tanto ha ispirato scienza, poesia, musica e cinema - e rendono omaggio alla Luna a cinquant’anni dalla missione Apollo 11 che per la prima volta ha portato essere umani su un corpo celeste extra-terrestre.



La parete Dillo alla Luna raccoglie i contributi del pubblico: scritti, disegni, foto, ricordi e pensieri vari verranno raccolti in questa sezione e poi condivisi in un evento pubblico che chiuderà la mostra (20 dicembre).



Oltre ai workshop con le scuole sono previste tre conferenze. Per informazioni consultare il programma qui sotto o il sito www.triesteconoscenza.it. La mostra e gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti.





PROGRAMMA



• 27 novembre: Massimo Ramella, La Luna: il passato

• 4 dicembre: Massimo Ramella, La Luna: il presente

• 11 dicembre: Ermanna Panizon, Dalla Terra alla Luna: l'arte sull'astro d'argento