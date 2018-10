Fausto Biloslavo e Gian Micalessin presentano il libro reportage "Guerra, guerra, guerra"

Mercoledì 31 ottobre, alle 18, sarà presentato al Circolo della Stampa (corso Italia 13, primo piano) il libro “Guerra guerra guerra” di Fausto Biloslavo e Gian Micalessin, interverrà da New York Giovanna Botteri.

Da più di trent'anni, i due giornalisti raccontano le guerre di tutto il mondo. Spinti dalla passione per il reportage e dal gusto per l'avventura, gli autori hanno visto la morte a un passo, hanno pianto amici e colleghi meno fortunati e hanno vissuto sulla propria pelle esperienze dolorose che hanno avuto la forza di raccontare. Dall'Afghanistan ai massacri in Uganda, dalle fosse comuni nell'ex Jugoslavia fino alle guerre in Iraq, Siria, Libia e Cecenia, in questo libro Fausto Biloslavo e Gian Micalessin accompagnano il lettore in un viaggio denso di pericoli e drammi, coraggio e paura.

Capitolo dopo capitolo, si sente il frastuono delle battaglie, il rumore martellante dei proiettili e quello sordo delle granate. Si possono vedere negli occhi mercenari e criminali responsabili di atroci delitti, ma anche soldati coraggiosi che combattono per la libertà. Nel libro si parla dal dramma dei bambini costretti a imbracciare un fucile fin dai primi anni di vita e di altri che sono riusciti a salvarsi dall'orrore della guerra. Si ascoltano le parole di chi è pronto a immolarsi per un ideale distorto e le prime frasi pronunciate da un fotografo dopo un mese e mezzo di prigionia in Cecenia. Gli autori fanno sentire la paura nella voce tremante di un'inviata che sta documentando l'epidemia del virus Ebola nello Zaire e fanno capire che cosa vuol dire essere circondati dall'odore della morte. In queste pagine si trovano la fede e la ragione, lo sconforto e la speranza, l'amicizia e il dolore, la guerra come non viene mai raccontata.