Gusti Giusti alla Baia di Sistiana: degustazioni, manifestazioni e cene

La Marchesi Frescobaldi, rappresentata da un ospite d’eccezione, il Marchese Lamberto, enologo e presidente della prestigiosa azienda, aprirà venerdì 15 giugno il percorso degustativo di Gusti Giusti che, in partnership con la Baia di Sistiana (Trieste), presenterà nella splendida terrazza del Cantera Social Club una rassegna di degustazioni, manifestazioni e cene con alcuni fra i più importanti nomi del panorama vitivinicolo italiano e francese.

Inizierà questa kermesse enogastronomica una delle più antiche e prestigiose Case di vino italiane, la Marchesi Frescobaldi e la straordinaria partecipazione di Lamberto Frescobaldi consentirà di svelare, in modo ancor più emozionante e suggestivo, le caratteristiche dei suoi eccezionali vini.

Durante la manifestazione in Baia di Sistiana sarà possibile degustare la selezione di quattro vini (Leonia Pomino Brut Metodo Classico, Benefizio Bianco Riserva, Ciccinis Sauvignon e Pomino Pinot Nero) con due formule diverse: in aperitivo con l’abbinamento di alcuni assaggi di piccola cucina che ne esaltano i sapori stando a pochi passi dal mare nella splendida terrazza “Rotonda Cantera”; oppure assaporando il menù degustazione predisposto per l’occasione dal ristorante Toshare per un’esperienza ancor più completa e appagante.

Frescobaldi incarna l’essenza della Toscana, la straordinaria vocazione per la viticoltura e la varietà dei territori. La sua unicità nasce proprio dalla rappresentazione di questa diversità, dalle sue sette Tenute e dai vini che esprimono un caleidoscopio di aromi e sensazioni, figlie delle caratteristiche di ogni singolo terroir.

«Il nostro stile è fare parlare la terra e la diversità dei territori» – anticipa il Presidente Lamberto Frescobaldi - «I differenti terreni, le cui caratteristiche variano da tenuta a tenuta, e perfino all’interno di ognuna di esse, vengono scelti sulla base della vocazione. Abbiamo profondo rispetto per la storia delle differenti zone di produzione che vogliamo rappresentare fedelmente. L’obiettivo è il più alto livello di qualità nell’assoluto rispetto della tipicità delle nostre uve, che sono l’espressione del territorio. Questo impegno è la nostra sfida quotidiana».

Gli eventi saranno garantiti anche in caso di maltempo all'interno delle ampie strutture al coperto.