Halloween, arriva la notte più paurosa dell'anno: gli eventi a Trieste

Trieste si accende nella "notte delle streghe"! Non vi resta che tirar fuori dall'armadio i vostri vestiti più stravaganti...

Halloween Loft Party with TSO

Loft 22.00

I TSO tornano al Loft per darvi un altro assaggio del nuovo album e altre sanguinarie sorprese...Segue live consolle DJ Mato



Halloweed dancehall

Casa delle Culture 21.00



Road Junkers Halloween

Bar Fantasy ore 21.15



Halloween Party con i Road Junker

Bar Fantasy

Halloween Party ad alto tasso adrenalinico al Bar Fantasy. Puro rock'n'roll con i Road Junkers e fiumi di birra

Scary night al Bloom Club

Bloom Club

festa in maschera + inaugurazione del primo locale di realtà virtuale a Trieste



Happy Halloween

Ristoro Uaw Uaw - Muggia ore 21.00

Una notte da paura con tutta la musica degli anni '80-'90 e 2000 fino ad arrivare ai giorni nostri con Sandro Orlando Dj

Halloween al Birrificio Cavana

Birrificio Cavana - 21.00

Concorso "La maschera più bella": in palio un fusto di birra artigianale da 5 litri



Flight with the BATS

Flight 22.00

Una serata da paura con la musica di Gioele Dj

Halloween @Aqvedotto

Aqvedotto 22.00

Terrificante notte in stile Naima con dj Umby Lumby in consolle!



Jotaween 2018 - La notte dei Giender Vivendi

Mandracchio 23.30

Un "Notte Queer" dove tutto può succedere...



La paura fa 90 o 2000? - FuoriCorso's Halloween Party!

Stazione Rogers 22.00

Festa in maschera tragata FuoriCorso



Black Halloween//The Italian Job-By Margherita

DEUS 23.00

Nella notte delle tenebre suonano le grandi HIT italiane di tutti i tempi

Gradito abito a tema horror

Halloween Metal Fest

El Covo De Jameson ore 20.30 - Opicina

piatti gustosisimi, panini e birra a fiumi

Grotta degli orrori

Grotta Gigante