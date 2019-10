Halloween al Loft con i live dei Nomotion e Black Corrida, poi dj set fino a notte fonda con The Retromantics

Quest'anno il Loft propone un Halloween all'insegna della musica più oscura, come da tradizione della vigilia di Ognissanti 🦇. Sul palco del LOFT Trieste vengono a trovarci come prima tappa del loro mini-tour assieme per tutto il nord Italia i Nomotion (Southern Goth - Udine) ed i Black Corrida (Darkwave - Vicenza). Una serata di musica coinvolgente e di assoluta qualità per affrontare al meglio il ritorno degli spiriti su questa terra. Supportano la serata Dj EleNoir e Dj Cosmo Cocktail nella loro formazione ufficiale The Retromantics. Dopo i concerti si ballerà fino a tardi!

NOMOTION + BLACK CORRIDA:

Nasce da un affinità di base l’idea di portare live queste due band assieme, sullo stesso palco, un filo conduttore che unisce stilisticamente questi due progetti dal carattere ben distinto. Da un lato abbiamo i Black Corrida con il loro set up minimale composto da solo chitarra acustica e batteria che propongono un live a base di ballate funeste nere come la pece, dall’altro i Nomotion, che con il loro dark rock decadente portano sul palco una performance oscura e coinvolgente. Il live, tappa di un mini-tour che toccherá diverse localitá del nord italia, promette d'essere un evento che grazie a suoni di confine, voci scure e potenza di suoni, accontenterà sia gli amanti della new wave anni 80 sia i cultori del cantautorato più introspettivo.



Nomotion: https://nomotionofficial.bandcamp.com/

Black Corrida: https://open.spotify.com/album/73gCcZMRrndfCymaHfQjD1?si=PRcU_WFQSpi4EjmIeTTevg



THE RETROMANTICS:

Nascono dall'idea del producer Cosmo Cocktail e della dj EleNoir, per dare vita ad un duo dj che si occupa di riportare in auge diverse sonorità del passato, da quelle più commerciali e conosciute, a quelle più ricercate e di nicchia.

Selezione musicale: synthpop, new wave, new romantic, italodisco, synthwave, post punk, glam, electro, 80s classics and alternative.



LOFT:

• Birre di qualità

• Favolosi cocktail

• Possibilità di cena cena pre-serata prenotando un tavolo al 331 966 5809 o scrivendo una mail a loft.trieste@gmail.com

• Photo/Video Session

• Supported by True Sound



FREE ENTRY !!!



Vai all'evento: www.facebook.com/events/882733312111019/