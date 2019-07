"Happy Independence Beer" quattro giorni di festa stile USA al Saint Mark's

Al via l'"Happy Independence Beer" al Saint Mark's in viale San Marco: quattro giorni di festa in stile USA a base di birra, piatti e musica d'oltre oceano. Rogue Ales & Spirits forniranno il delizioso nettare.

Le birre

- La OUTTA LINE IPA, West Coast Ipa agrumata dal finale mediamente amaro.

- La NITRO SHAKESPEARE STOUT, Oatmeal Stout cremosa e di buona bevibilita.

- La HOT TUBE, Lager nata per aiutare il finanzIamento delle borse di studio degli studenti della Scienza della Fermentazione presso l'Oregon State University. La birra deve il suo nome a Jack, uno studente che ha utilizzato i suoi fondi per acquistare una vasca idromassaggio con acqua calda (Hot tub).

Il cibo

Per il cibo, oltre al nostro solito menu, troverete anche gli immancabili

HOT DOG AMERICANI preparati al momento davanti a voi,

le BBQ RIBS, le famose costolette di maiale affumicate in salsa barbeque, ed

i LOBSTER ROLL, i famosi panini nativi del New England fatti di carne di aragosta servita su un panino grigliato stile hot dog!!!

I concerti

Giovedì 4 LUGLIO suoneranno per noi i grandi ACOUSTIC DOG, con i grandi classici della musica americana,

Domenica 7 LUGLIO sarà la volta dei SARAHBAND, che si prenderanno la briga di farci divertire per la serata conclusiva di questo week-end dedicato ai festeggiamenti per la festa dell'indipendenza americana!!!