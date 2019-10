Harmony Gospel Singers al teatro Bobbio

Venerdì 1° Novembre, al Teatro Orazio Bobbio del Teatro Stabile di Trieste, si terrà, con inizio alle 20.30, il concerto degli Harmony Gospel Singers, allestito dalla Società di Organizzazione eventi d'AIMES. Il Gruppo musicale di Ronchis di Latisana, composto da oltre 40 persone, principalmente provenienti dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto, si pone come obiettivo quello di portare sul palco un’esibizione che racchiuda la vera essenza della musica gospel: “accendere una scintilla nell’anima delle persone che seguono i concerti”. Un’esibizione, quindi, che si prospetta essere molto più di un semplice spettacolo musicale; ad andare in scena sarà infatti una vera e propria performance a 360°, animata da voci, suoni, gestualità, predicazioni e danza liturgica, con un repertorio musicale che comprenderà i brani più famosi del gospel contemporaneo. Diretto da Stefania Mauro, proveniente dalla Royal School of Music di Londra, il Coro gospel friulano è noto sia nel panorama musicale nazionale ed internazionale, ha ricevuto nel corso degli anni molteplici riconoscimenti, tra i quali, i due importanti Akademia Music Awards a Los Angeles (USA) come Miglior Brano Gospel, rispettivamente nel 2015 con l’inedito “The Spirit of Love” e nel 2016 con “Up”.

