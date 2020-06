A Basovizza lezioni gratuite di Hatha Yoga

A Basovizza, in un prato all'aperto, a contatto con la Natura, in un terreno di proprietà. In caso di maltempo le lezioni si terranno presso la sede dell'associazione Leviedelblu in via S. Francesco, 15. Verrà assicurata un'organizzazione degli spazi adeguati per mantenere la "distanza sicurezza" come da ordinanza regionale. Prenotazione obbligatoria. E' richiesta quota associativa ed eventuale offerta libera all'associazione.



“Yoga è un modo di vita. Ci cambia dal profondo e di conseguenza cambia il nostro rapporto con gli altri e con l'ambiente. Come il calore del sole dischiude lentamente i petali di un fiore, così la pratica quotidiana, graduale e costante, apre il nostro corpo. Quando il corpo è aperto, anche il cuore lo è.” Vanda Scaravelli



Le lezioni verranno organizzate al fine di favorire un graduale approccio alla pratica dell' hatha yoga, sia dal punto di vista corporeo che dell'atteggiamento mentale ed emotivo. Si favorirà l'esperienza di corpo, respiro e mente in una dimensione globale.



Si lavorerà su tre aspetti fondamentali:

- le asana: le posture fisiche dell'hatha yoga, in particolare di equilibrio, flessioni, inarcamenti e torsioni. Si avrà la possibilità di sperimentare lo scioglimento e la distensione a livello muscolare ed articolatorio.



- semplici esercizi di respirazione: sia durante l'esecuzione delle asana, che in forma più specifica. La respirazione è un “ponte” tra le posture fisiche e il rilassamento profondo a livello mentale ed emotivo.



- rilassamento psico-fisico: durante tutta la seduta di hatha yoga ed in particolare nella parte finale. Si cercherà di scoprire e coltivare “spazi di silenzio”.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3392639509, anche WhatsApp, Stefano.