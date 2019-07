Il Dott. Rizzo rivela i segreti dell'acqua

Conferenza e presentazione del libro I segreti dell’acqua con il dott. Luciano Rizzo, medico-chirurgo. Così spiega il dott. Rizzo: l’acqua è indispensabile per la nostra vita, la utilizziamo tutti i giorni per bere, per lavarci, per cucinare, per nuotarci. In ognuno di questi utilizzi l’acqua influisce sulla nostra salute, molto di più di quanto pensiamo. Infatti molto spesso ciò che beviamo non è così salutare come si pensa: talvolta l’acqua non ha la giusta composizione minerale, oppure contiene sostanze chimiche indesiderate, o può essere ossidata. Inoltre spesso non ne assorbiamo a sufficienza, un aspetto che può venire valutato grazie ai bioimpedenziometri di ultima generazione, sensori che valutano la composizione corporea e la nostra percentuale di acqua. Come migliorare la nostra idratazione? Troviamo l’acqua migliore in ogni circostanza.