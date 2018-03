“Il cervello che legge” in Stazione ferroviaria a Trieste

Nuova settimana di esperimenti aperti a tutti

nello spazio Trieste Città della Conoscenza



23 e 26 -29 marzo 2018,

Piazza della libertà, 8 (all’interno della stazione ferroviaria), Trieste



Dopo il successo della manifestazione di qualche settimana fa, che ha visto molti triestini partecipare a dei veri test di neuroscienze, lo spazio Trieste Città della Conoscenza (TCC) inaugura una nuova settimana di esperimenti aperti a tutti che questa volta indagano la capacità di leggere e comprendere il linguaggio. Davide Crepaldi, neuroscienziato della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, SISSA, e il suo team organizzeranno alcune sessioni di esperimenti aperti a tutto il pubblico (basta essere maggiorenni e di madrelingua italiana), che indagano i processi cerebrali alla base della lettura. Nel corso della settimana sono previste anche conferenze sul tema. Anticiperà la manifestazione l’evento Incontriamoci #abassavoce, organizzato da Nati per Leggere e Nati per la musica, dedicato a neogenitori, genitori in attesa e bebè dai 0 ai 12 mesi.









Noi umani (o meglio il nostro cervello) siamo vere e proprie “macchine per leggere”. “Sappiamo fare cose straordinarie di cui forse non sempre ci rendiamo conto”, spiega Crepaldi. “Lo sapete per esempio che possiamo a leggere fino a trecento parole al minuto e che riconosciamo ben 15 lettere in un solo colpo d’occhio, in meno di un quarto di secondo? Durante la lettura il nostro cervello mette in atto processi molto sofisticati e noi scienziati cerchiamo di capirli”. Cosa rende il cervello umano così speciale al punto che solo la nostra specie sa leggere? Ma poi, è davvero così, o ci sono altri animali che sanno farlo? Anche queste sono le domande che si pongono gli scienziati. “Per rispondere abbiamo bisogno di fare esperimenti, e per questo siamo contenti di partecipare a questa settimana nello spazio di Trieste Città della Conoscenza”.



Normalmente infatti i ricercatori come Crepaldi lavorano all’interno dei loro laboratori e sono i “soggetti sperimentali” a recarsi da loro. Lo spazio TCC permette invece di trovarsi direttamente in mezzo alla gente, e questo ha un doppio vantaggio: si raggiungono un gran numero di volontari che ampliano il campione sperimentale e si raccolgono dati su persone più diversificate, per esempio per età, ma anche esperienze scolastiche e altro ancora. Per il pubblico partecipare agli esperimenti invece è semplicemente divertente e li aiuta a capire in che modo gli scienziati studiano il cervello.



Qualche settimana fa la “Settimana dell’olfatto”, che si è tenuta con le stesse modalità ha riscosso un grande successo con soddisfazione sia del pubblico che degli scienziati. Anche questa volta chi è interessato può partecipare a diverse sessioni sperimentali. La prima “postazione” indagherà il significato delle parole inventate: i partecipanti vedranno alcune parole inventate e dovranno provare quando possibile a darne una definizione. Nella seconda attività si parteciperà a uno studio su come il cervello impara le lingue straniere, indovinando le regole nascoste di un nuovo linguaggio sconosciuto, il “turistino”. Nella terza e ultima postazione si imparerà a riconoscere e nominare gli oggetti.



Oggi esperimento dura circa 30 minuti ed è possibile partecipare a più sessioni. Per questioni organizzative è gradita la prenotazione via email all’indirizzo info@triesteconoscenza.it



Nel corso della settimana ci saranno anche alcune conferenze tenute da Davide Crepaldi e altri membri del suo gruppo, che spiegheranno al pubblico la scienza dietro ai loro esperimenti (nel corso delle conferenze l’attività di testing verrà momentaneamente sospesa).



La manifestazione sarà anticipata venerdì 23 dall’evento Incontriamoci #abassavoce, una

conversazione sui benefici di lettura e musica #findapiccoli e anche prima. A cura di Antonella Farina, bibliotecaria, referente Nati per Leggere Trieste e Ingrid Rudoi, pediatra, dell'AssociazioneDoReMi...imparo, di Nati per la Musica. L'appuntamento, con esempi di lettura e musica delle volontarie dell'Associazione Linea Azzurra, è dedicato a genitori in attesa, neogenitori e ai bebè da 0 a 12 mesi.





Per informazioni: info@triesteconoscenza.it, tel 3342150122



PROGRAMMA



Venerdì 23

16.30 -18 Incontriamoci #abassavoce, per genitori in attesa, neogenitori e bebè dai 0 ai 12 mesi. A cura di Nati per Leggere e Nati per la Musica



Lunedì 26

10 -19 Esperimenti

17:30 Le lingue, il linguaggio e il cervello, intervento di Francesca Franzon



Martedì 27

12 -19 Esperimenti

17:30 Il linguaggio (e forse la lettura) negli animali, intervento di Davide Crepaldi



Mercoledì 28

10 -19 Esperimenti

17:30 Se so parlare so pensare...o no?, intervento di Anna D’Urso e Mara De Rosa



Giovedì 29

10 -17.30 Esperimenti



