Non solo libri, ma anche cibo tra gli scaffali: alla Quarantotti Gambini "La biblioteca commestibile"

Giovedì 17 maggio, dalle 17 alle 18.30, alla biblioteca comunale Quarantotti Gambini di via delle Lodole 7/a, a San Giacomo, è in programma un nuovo appuntamento del ciclo Giovedi bibliotechiamoci!, programma di letture e laboratori per bambini (dai 4 anni), ragazzi e adulti, nato dalla collaborazione fra la biblioteca e Coop Alleanza 3.0, giunto quest’anno alla quinta edizione. Tema dell'incontro “IL CIBO RACCONTATO: LA BIBLIOTECA COMMESTIBILE”: il pubblico troverà sugli scaffali non solo libri ma anche materie prime alimentari e utensili, per scoprire giocando gli “ingredienti” della cucina e gli oggetti che ne permettono la trasformazione. Il laboratorio partirà, come di consueto, dalla suggestione di una lettura, per poi stimolare il dialogo e l’apprendimento.

Ingresso libero e gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti. L'incontro è inserito ne #IlMaggiodeiLibri2018, la campagna nazionale promossa dal MiBACT e dal Centro per il libro e la lettura con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile. Info:Biblioteca Quarantotti Gambini-Servizio Ragazzi tel. 0400649556 - fax 04006495567