Il duo triestino "Swing Deal" in concerto all'Hamerica's

Sono belle, talentuose e frizzanti. Parliamo del duo triestino Swing Deal, o meglio, Giovanna Rados ( voce e chitarra) e Lucy Passante Spaccapietra ( violino e voce), pronto ad esibirsi a Trieste sabato 12 maggio, all'Hamerica's in viale XX Settembre 39 dalle ore 21.00

Di base violiniste, hanno entrambe frequentato gli studi al Consevatorio di Trieste. Oggi ci presentano un repertorio originale e dal carattere forte e deciso. Brani inediti pop flok vi avvolgeranno creando un'atmosfera davvero speciale.

Nel corso della loro carriera vantano numerose collaborazioni con i migliori musicisti triestini tra cui Moreno Buttinar e Denis Beganovic. Ma non solo, Lucy è stata anche ospite del disco di Mike Sponza registrato nello studio Abbey Road di Londra e il loro talento ha conquistato recentemente la Slovenia. Infatti sono state selezionate per il MMS- melodie del mare e del sole, uno tra i più prestigiosi festival musicali della Slovenia in programma il 14 luglio a Portorose, molto noto anche grazie alla collaborazione con la RTV (radio e televisione solvena).