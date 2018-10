Il picnic d'autunno a Trieste è a villa Bonomo

Venezia, 24 settembre 2018. Conviviale, dal sapore vintage, perfetto per trascorrere qualche ora à l'abri du soleil, si tratta del picnic d'autunno organizzato da Itala Pilsen, la storica birra veneta nata nel 1919, sabato 6 ottobre a Villa Bonomo a Trieste dalle ore 12.30.

Un evento gratuito a cui basta registrarsi per partecipare. Il contesto è quello di Villa Bonomo prestigioso edificio del ‘700, nel borgo di Terstenico, sopra l’altura di Gretta. In programma, dalle 12.30, picnic, musica, ballerini swing; un vintage barber shop che offre servizio barba "come una volta"; un vintage makeup corner, un salottino dedicato alle donne con trucco e parrucco retrò; la vintage bakery, un angolo panetteria con pane di tutti i tipi per completare il picnic.

Festa con dj set a seguire. Una giornata spensierata e dal sapore autentico proprio come la pils non pastorizzata legata a doppio filo alla storia e all’identità del territorio veneto.

Per consultare il programma dettagliato della giornata e per scoprire come partecipare: http://www.italapilsenday.it/