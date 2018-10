Il tour de "Il ragazzo invisibile", un supereroe in città

Torna un appuntamento a voi molto caro, il tour dedicato al film Il ragazzo invisibile del maestro Gabriele Salvatores. Una visita a piedi del Porto Vecchio di Trieste, in un'area solitamente chiusa al pubblico, che sarà accessibile per voi in questa occasione. In compagnia del critico cinematografico, Elisa Grando, andremo alla scoperta dei luoghi più significativi del film. La passeggiata è come di consueto anche un #tourvirtuale: grazie all'utilizzo dei visori VR potrete vedere a 360° ambienti che altrimenti non sarebbero accessibili al pubblico.



È una bella occasione per scoprire tante curiosità sul film e ascoltare l'esperienza di chi ha lavorato sul set.



Per partecipare è necessario prenotare!



INFO & PRENOTAZIONI:

📞 +39 339 4535962

📬 esternogiornots@gmail.com