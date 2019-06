Il regno di Oz in scena al Bobbio con La Contrada

Dove sortilegi e magie incontrano la semplice umanità di una bimba, un cane e tre impensabili amici.

Dove esiste un lungo sentiero dorato da percorrere con curiosità e determinazione a cercare la nostra casa, il luogo che ciascuno porta in sé stesso.

Dove la propria mente, il proprio cuore, il proprio coraggio sono tesori preziosi.

Dove un improbabile mago ammette di non poter donare altro se non ciò che ciascuno già possiede senza saperlo.

Dove la perfida strega forse non è davvero perfida perché...è difficile essere verdi.

Dove la bontà si veste di allegria.

Dove i sogni lasciano sempre qualcosa.

Dove si può andare oltre l’arcobaleno.

Il regno di Oz andrà in scena al Bobbio dal 18 al 22 giugno.