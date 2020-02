"Il Sogno di Giulia" continua, domenica lo spettacolo benefico

Il 2 dicembre 2016 Giulia è venuta a mancare in seguito a un incidente stradale mentre stava attraversando la strada per andare a prendere l’autobus per andare a scuola. Per ricordarla, il 2 dicembre scorso, nel terzo anniversario della scomparsa di Giulia è stata celebrata una Messa nella chiesa Madonna del mare in piazzale Rosmini. Proseguono anche le iniziative benefiche condotte in sua memoria attraverso l’associazione di volontariato “il Sogno di Giulia”.

Domenica 2 febbraio 2020, per ricordare Giulia e raccogliere fondi per mantenere vivi i suoi sogni, l'associazione organizza, con la collaborazione dell'associazione "Persemprefioi", lo spettacolo teatrale "B & B Bestia che bel" rivisitazione/adattamento in chiave umoristica della Bella e la Bestia Lo spettacolo inizierà alle ore 17.00 presso il teatro di S. Giovanni in via S. Cilino 99 a Triste. L'ingresso è ad offerta libera e tutto l'incasso andrà devoluto in beneficenza all'associazione “il Sogno di Giulia”.

Il desiderio di Giulia – ricordano i familiari - era fare il medico. Un desiderio che aveva manifestato fin da piccola. Frequentando le scuole superiori ha avuto l’opportunità di fare degli scambi culturali, in Repubblica Ceca a Salerno e di ospitare una ragazza Ceca e una di Hong Kong. Questa esperienza le permise di vedere il mondo con occhi nuovi, pieni di curiosità e capì che era un’opportunità unica di arricchimento per conoscere usanze e modi di vivere diversi. Un amore, quello verso altre culture, che in realtà Giulia aveva iniziato a coltivare fin dalle scuole elementari grazie ai mercatini a cui aveva partecipato per aiutare a costruire scuole in India e al coro con il quale cantava canzoni di tanti paesi diversi, da quelli più vicini, come la Slovenia, a quelli più lontani, Africani o Sudamericani.

Giulia avvertiva la necessità di essere sempre circondata da amici con i quali condividere questo suo grande amore e ai quali trasmetteva il suo entusiasmo e la sua sete di conoscenza. È per questo motivo che è nata l’associazione di volontariato “il Sogno di Giulia”, un progetto che vuole offrire l'opportunità ai ragazzi di arricchirsi attraverso la conoscenza di luoghi nuovi, persone e culture diverse e di scambiare con gli altri i propri valori e condividere i propri sogni.

Grazie alla generosità dei concittadini e alle varie edizioni dello spettacolo benefico “Il Sogno di Giulia” ancora prima di costituire l’associazione, è stato possibile donare all’Istituto Comprensivo Iqbal Masiq un pianoforte per far sì che il coro potesse continuare a diffondere, attraverso la musica, i sentimenti di vicinanza con altre culture. Alla scuola Deledda Fabiani sono stati forniti degli zainetti con il logo de “Il Sogno di Giulia” affinché gli studenti potessero portarla idealmente con loro nei viaggi di scambio culturale in giro per il mondo.

Le donazioni hanno consentito di aiutare anche gli Scout della Parrocchia di Santa Caterina da Siena, fornendo loro il trasporto per i campi estivi nel 2018 e nel 2019 e per fornire un aiuto anche economico ai ragazzi che partecipano a questi viaggi di scambio è stata istituita con l’Istituto Tecnico Statale Deledda Fabiani una borsa di studio di 5.000 euro per l’anno scolastico 2018/2019.

L’Istituto ha deciso di intitolare l’aula di microbiologia a Giulia. Appena i lavori saranno completati e l’aula arredata sarà messa a disposizione, per quanto più possibile, la strumentazione tecnica necessaria per permettere agli studenti di essere preparati per affrontare il percorso di studi nel mondo della sanità che hanno scelto di intraprendere.

“Il Sogno di Giulia,” insomma, continua.