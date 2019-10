Il Verdi parte per la tournée in Giappone e porta "La Traviata" 13 grandi città

Una prestigiosa tournée in 13 città giapponesi, con oltre 200 persone dell'orchestra, del coro e dei tecnici del Teatro Verdi impegnate in un nuovo allestimento de La traviata di Giuseppe Verdi. I musicisti, diretti dal maestro Fabrizio Maria Carminati, saranno impegnati dal 22 ottobre e il 10 novembre 2019 in questa grande tournée che toccherà le più importanti città del Giappone: Nagoya, Mito, Yokosuka, Musashino, Morioka, Matsudo, Tokyo, Takasaki, Nerima, Niigata, Toyama, Osaka, Tsu.

Il gran teatro "Bunka Kaikan"

A Tokyo la Fondazione sarà accolta per due rappresentazioni nel celebre "Bunka Kaikan", il più importante e famoso teatro della città, la cui sala principale conta circa 2300 posti. La prima rappresentazione de La traviata, venerdì 25 ottobre a Nagoya, inaugurerà ufficialmente la Stagione Lirica e di Balletto della Fondazione, mentre a Trieste il palcoscenico del Verdi si aprirà con una doppia inaugurazione il 29 novembre con la Turandot e il 1 dicembre con l’Aida, regia di Katia Ricciarelli.

"Un impegno prestigioso"

“Questo progetto consolida definitivamente nel panorama mondiale il Teatro Verdi di Trieste quale realtà tra le principali a proiezione internazionale della cultura italiana” – afferma il Direttore Generale della Fondazione, Antonio Tasca, ringraziando per il fondamentale contributo Allianz, sponsor della tournée. “Si tratta di un impegno tra i più prestigiosi e importanti che una Fondazione italiana abbia mai affrontato, molto complesso da strutturare anche dal punto di vista organizzativo. 113 tra professori d’orchestra, artisti del coro e tecnici della Fondazione, 25 solisti e il Direttore d’orchestra sono partiti (lunedì 21 ottobre) alla volta del Giappone, dove altre 50 persone saranno coinvolte nel montaggio, smontaggio e rimontaggio delle scene che, insieme a 150 costumi, viaggeranno in due container. 13 le città, distanti da 30 a 350 chilometri l’una dall’altra, da raggiungere via pullman o treno veloce per soddisfare un pubblico di circa 30.000 spettatori. Il tutto coordinato dal Direttore Generale Antonio Tasca con la preziosa collaborazione di Daniela Astolfi, Stefano Hauser e Cristian Venturini dello staff di Direzione. La Tournée è realizzata grazie a due anni di lavoro e a diversi sopralluoghi nei teatri per verificarne anche la complessità tecnica, risolta con una scenografia modulabile, adattabile a una bocca scenica variabile da 12 a 30 metri”.

Un’attività promossa nell’ambito del percorso d’internazionalizzazione strutturale della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, resa possibile grazie a bilanci in ordine e alla sua capacità organizzativa, che le consente di riaffermare il ruolo di ambasciatrice nel mondo per la Città di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia. Oltre alle rappresentazioni de La traviata e a un concerto conclusivo con la notissima pianista giapponese Ingrid Fuzjko Hemming, la tournée rappresenta l'occasione per avviare relazioni virtuose con realtà istituzionali giapponesi, anche in partnership con PromoTurismoFVG: per la prima volta del materiale promozionale dedicato (brochure e video) è stato tradotto in giapponese e per la prima volta PromoTurismoFVG sarà presente sul mercato giapponese in forma turisticamente strutturata e market oriented, partecipando alla più importante fiera turistica a Osaka (Tourim Expo Japan, dal 24 al 27 ottobre) e a due workshop B2B ad Osaka e Tokyo in cui domanda e offerta potranno confrontarsi direttamente. L’obiettivo di questa operazione è di far conoscere la destinazione, favorire export di prodotti (enogastronomici in particolare) e raddoppiare il numero di turisti giapponesi in Friuli Venezia Giulia, che attualmente valgono 10.000 presenze (in Italia il turismo dal Giappone conta 2 milioni di presenze).