Immaginario scientifico: speciali visite al planetario alla scoperta dell'equinozio

Perché ci hanno sempre detto che la primavera inizia il 21 marzo, mentre negli ultimi anni viene anticipata di un giorno? Tutta colpa dell’equinozio! Per capire meglio questo fenomeno astronomico, domenica 25 marzo all’Immaginario Scientifico di Trieste, a Grignano, adulti e bambini sopra i 6 anni potranno partecipare alle speciali visite guidate al planetario, in programma ogni ora a partire dalle 11.00 (ultima visita alle 17.00).

Le visite saranno incentrate proprio su questo fenomeno che si è verificato il 20 marzo e che convenzionalmente ha dato inizio alla primavera nell’emisfero boreale. All’interno del planetario sarà possibile compiere un viaggio virtuale fra stelle, pianeti e fenomeni astronomici, osservando come cambia la posizione della Terra rispetto al Sole nei diversi mesi dell’anno, e come questo sia legato all’alternarsi delle stagioni, alla temperatura, ai solstizi e, appunto, agli equinozi.

Sarà un percorso tra storia e scienza che, grazie agli approfondimenti del planetarista, aiuterà a comprendere meglio anche come misuriamo il tempo e quale legame esiste tra il giorno dell’equinozio e le principali festività di diverse religioni.

Le attività sono indicate per adulti e bambini da 6 anni in su. Il costo è di 3,50 euro a persona (ridotto 2,50 euro). Le iscrizioni si possono effettuare presso la cassa del museo nel corso della giornata, fino ad esaurimento posti.

Domenica 25 marzo all'Immaginario Scientifico inoltre, nell'orario d'apertura dalle 10.00 alle 18.00 i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza (senza necessità di prenotazione), curiosando e sperimentando fra gli apparati interattivi. Con la multivisione Sotto lo stesso cielo si parte poi per un viaggio da polo a polo, attraverso il nostro variegato pianeta, alla scoperta delle diverse zone climatiche, dei paesaggi, delle faune e delle culture umane.