Immaginario Scientifico: “Family Lab”alla scoperta dell'aria

Laboratori per famiglie

Diamoci delle arie! All'Immaginario Scientifico di Trieste, a Grignano, si parla proprio di aria domenica 26 agosto, nei laboratori per famiglie in programma alle ore 11.00 e alle 15.00: adulti e bambini (da 5 anni in su) potranno sperimentare assieme, per scoprire come si comporta questo elemento, così importante per la vita.

Con materiali semplici e di recupero, nei “Family Lab” i partecipanti avranno modo di costruire bizzarri e originali oggetti volanti delle forme più varie, per vedere come si comportano nell'aria, se cadono, volano o se fluttuano, e perché questo avviene. Si avrà così occasione di divertirsi, collaborare e usare la creatività, in un'attività che aiuta ad avvicinarsi ad argomenti come pressione, densità, aerodinamica e il principio di Bernoulli.

Il costo del laboratorio è di 7 euro a partecipante. È consigliata l'iscrizione, tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it (pagina “Le attività del mese al science centre di Trieste”).

Visite guidate tra stelle e pianeti

Domenica 26 agosto dalle 10.00 alle 18.00 si potranno visitare anche le altre sezioni museali dell'Immaginario Scientifico: con gli “exhibit hands-on” da provare, manipolare e sperimentare, per conoscere la scienza attraverso l'esperienza diretta.

Ogni ora nel planetario si possono fare visite guidate alle stelle e ai pianeti così come si vedono dalle nostre zone in questo periodo dell'anno, mentre nello spazio dedicato alle multivisioni, grazie alle suggestive immagini di Zoom, si potrà partire per un viaggio alla scoperta della varietà delle forme del mondo visibile e invisibile, in un percorso che parte dai paesaggi cosmici per arrivare fino agli abissi subatomici.

Per informazioni: 040224424, info@immaginarioscientifico.it