In 200 per la prima serata del Festival italiano della musica post-rock

Grande successo per la prima serata del Festival italiano di musica post-rock. Sono state quasi 200 le persone accorse al Loft ieri, 16 novembre. Musica e poesia hanno avvolto il locale di via Economo tramutandolo in una scatola magica grazie alle esibizioni di Aria Motifs, EUF, Winter Dust e Il giardino degli specchi.

Oggi dalle 21.00 la seconda serata prevederà altre quattro band pronte a farvi sognare con le loro sonorità rock e psichedeliche.

Sabato 17 novembre

The Chasing Monster

Red Light Skyscraper

Quiet is the new loud

L' evento è stato organizzato dall'Italian Post-Rock Movement, un movimento nato con l’intento di mettere in contatto musicisti italiani per poter condividere musica, storie e stringere nuove amicizie. Il festival è dedicato esclusivamente a band italiane. Per la prima volta a Trieste, l'edizione zero ha ospitato 8 band da tutta Italia.