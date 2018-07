Arte, musica, teatro: in Porto Vecchio arriva "Porto giovane"

Un’ondata di energia investirà il Porto Vecchio: arriva il primo grande evento organizzato dalle realtà giovanili di Trieste, accreditate al Progetto Area Giovani in collaborazione con il Comune di Trieste. Una giornata ricca di eventi aperta a tutti. Per “ballare, ridere ed emozionarsi tutti insieme!” Arte, scienza, letteratura, teatro e musica , infatti, "invaderanno" il Porto Vecchio giovedì 9 agosto dalle 21.00.

L'evento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra le più vive e partecipative associazioni con il fine di rilanciare l'area del Porto Vecchio di Trieste come luogo di aggregazione e confronto.

Programma:

16.00: “Inner Mirror” esposizione curata da JLab – 360 di e allestita da Cngei a Trieste

17.00: laboratori per bambini e truccabimbi

18.30: “Versi da Gatto”, spettacolo teatrale per le famiglie a cura di Atto Quinto

19.30: premiazione de vincitori della 1a edizione del concorso under 19 RI-scritture giovani a cura del Triestebookfest e Progetto Area Giovani

20.00-22.00: Sunset-Flashmob

21.00: Aperitivo”La Scienza dei Supereroi” a cura di Cut Trieste e Sinapsi – Connecting Science

20.00 performance di Katana Studio con Riki Yane

22.30: concerto di Edgar Meis

23.30: SILENT PARTY DJ SET, 3 dj coordinati da DiscoorsettO si fronteggeranno fino al mattino a colpi di ottima musica

Sono stati istituiti degli incontri, a cura di Associazione Ludodramma, di progettazione per guidare tutte le associazioni nell’organizzazione di più eventi paralleli.