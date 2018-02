Il pluripremiato musical campione di incassi a Broadway “Jersey Boys” in scena al Rossetti

Dopo essere stato applaudito nei più importanti teatri italiani e al Folies Bergére di Parigi arriva al Politeama Rossetti il musical “Jersey Boys”. È un allestimento atteso, già molto premiato (è stato nominato “Migliore spettacolo nuovo 2016” agli ultimi Italian Musical Awards e l’ineccepibile interpretazione di Alex Mastromarino ha meritato il premio come “Miglior attore protagonista”), e lo si potrà vedere da giovedì 8 a domenica 11 febbraio ospite del cartellone Musical del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Campione di incassi a Broadway dove ha debuttato nel 2005 e nel West End di Londra, vincitore di addirittura 54 prestigiosi premi tra cui il Laurence Olivier Awards – il massimo riconoscimento europeo per i Musical – e i celebri Grammy Awards e 4 Tony Awards , “Jersey Boys” ha finalmente una versione italiana, con la regia di Claudio Insegno e la produzione del Teatro Nuovo di Milano, grazie a un accordo con Theatrical Rights di New York. “Jersey Boys” è un magnifico viaggio musicale tra i successi che hanno scalato le classifiche di tutto il mondo tra gli anni ’50 e gli anni ’70. Il musical permette di scoprire - a chi non ha vissuto quella stagione - o riscoprire l’incredibile musica e la storia dell’italo americano Frankie Valli e del gruppo da lui fondato, i Four Season che, appena ventenni, hanno scritto le proprie canzoni inventando un sound unico che ha venduto oltre 175 milioni di dischi in tutto il mondo. Le loro canzoni sono state interpretate anche da celebrità della musica tra cui The Temptation, Diana Ross & The Supreme, i Muse, i Killers, Mina, Gloria Gaynor e tanti altri.

Nel 2014 Clint Eastwood ha diretto un’interessante edizione cinematografica di “Jersey Boys”in cui ha fatto la scelta “impopolare” di non ricorrere ai grandi nomi dello star system hollywoodiano, di sicuro richiamo per il pubblico, ma spesso incapaci di cantare, e di affidarsi invece al collaudato cast originale di Broadway e allo straordinario talento di John Lloyd Young.

A dare vita a una delle band più amate della storia della musica internazionale sul palcoscenico del Politeama Rossetti sono quattro eccellenze del musical italiano capitanati da Alex Mastromarino. Il nostro Frankie Valli italiano, nato a Livorno, ha convinto da subito il regista Claudio Insegno e il direttore musicale Angelo Racz, con la sua voce in falsetto, una caratteristica difficile da trovare tra gli oltre duecento artisti che si sono presentati all’audizione per interpretare questo difficile ruolo. Dopo due mesi intensi di prove di canto, Mastromarino ha convinto addirittura Mr. Valli in persona, che ha approvato l’idea di affidargli il ruolo di Frankie Valli nell’edizione italiana del musical. Mastromarino è il leader di un gruppo di artisti davvero eccezionale composto da Marco Stabile, nel ruolo del chitarrista malavitoso Tommy DeVito, Flavio Gismondi, il tastierista Bob Gaudio, e Claudio Zanelli, il bassista Nick Massi. Insieme ai Four Seasons, i migliori talenti del musical italiano coreografati da Valeriano Longoni. Completano il cast Luca Pozzar, Valeria Belleudi, Roberto Lai, Luciano Guerra, Brian Boccuni, Andrea Carli, Giulio Pangi, Giorgia Cino.

Il viaggio musicale con i Jersey Boys toccherà tante hit del loro amatissimo repertorio: da “Sherry” a “Big Girls Don't Cry”, da “Dawn” a “Rag Doll”, da “Let's Hang On” a “Can’t Take My Eyes Off You”: ma ogni loro titolo richiama alla mente del pubblico note e melodie popolari e indimenticabili, piene d’energia, allegria, dolcezza… Una ventata di sound italo-americano per accompagnare, fra cronaca e storia, la parabola del gruppo dagli esordi - appena ventenni – nel New Jersey, al clamoroso successo, ai sospetti di relazioni con la mafia. “Jersey Boys” va in scena per il cartellone Musical del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia alla Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti nelle serate di giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 febbraio alle ore 20.30 e domenica 11 febbraio in pomeridiana alle 16.

I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare presso tutti i punti vendita del Teatro Stabile regionale e naturalmente anche attraverso il sito www.ilrossetti.it.