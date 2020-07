B#side war festival: inaugura “Eve&Adam”, l'installazione di Nantia Skordopoulou 

Nantia Skordopoulou concluderà la sua residenza d’artista nel mese di luglio 2020, nella zona della Bassa Friulana, producendo una “etnografia d’artista” che investigherà la memoria dell’invasione e i suoi impatti sulla diversità di genere nelle città Cervignano, Ruda, Aiello, Palmanova, Casarsa della Delizia.

Dopo ad interviste con cittadini (storici locali, attivisti culturali, insegnanti, scrittori, famiglie, anziani e ragazzi), e grazie al loro coinvolgimento in attività creative, l’artista sta sviluppando l’opera installativa “The Window / Eve & Adam”: un’opera d’arte pubblica che interpretando lo spazio del Parco Europa Unita di Cervignano come un nuovo giardino dell’Eden, ipotizza di collocarvi un volume, che evochi la forma degli antichi dittici pittorici raffigurati Adamo ed Eva: una superficie specchiante verticale che crei una finestra metafisica sul passato, permettendo il riflettersi del visitatore nel paesaggio storico del territorio e del parco.

L’artista ci restituisce la metafora di un mondo di diseguaglianza di genere che viene superato da nuovi strumenti di mappatura emotiva, riflessione e condivisione del territorio e del suo panorama storico, vessato per secoli da invasioni e conquiste che hanno incentivato lo svilupparsi della disparità di genere.

L’opera al momento è in fase di realizzazione, verrà inaugurata e presentata al pubblico a Cervignano, durante visite guidate alle ore 16.00, 17.00, 18.00 e 19.00 (prenotazione obbligatoria), il 10 luglio 2020.



Il progetto, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, si concluderà con due mostre finali in autunno e inverno a Udine e Trieste.



Per partecipare ad una visita guidata gratuita in accompagnamento dell’artista, info e prenotazioni: magdalena.dokowska@iodeposito.org /

info@iodeposito.org / www.bsidewar.org