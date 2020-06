Inaugurata "Trieste in fiore": sbocciano i colori in piazza Sant'Antonio (FOTO)

Inaugurata stamattina in piazza sant'Antonio Trieste in fiore, che sarà presente fino a domenica 21 giugno anche nelle vie limitrofe con oltre 16 espositori da tutta Italia. Un'iniziativa, promossa da da AssofiorItalia in co-organizzazione con il Comune di Trieste e media partner Trieste Cafe e Radio Punto Zero, che ha l'intento di richiamare pubblico nella zona e sostenere le attività economiche vicine. L'anno scorso, infatti, ci sono stati visitatori da tutta la regione e dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia.

Espositori, produttori e venditori di diverse regioni italiane saranno ogni giorno a disposizione del pubblico per offrire consigli e informazioni, proponendo una serie di iniziative divulgative gratuite in grado di soddisfare curiosità sulla cura delle piante, la salvaguardia della natura, i servizi per la cura del giardino e l’organizzazione di matrimoni. Si potranno ammirare, ogni giorno, con orario 9-20 e ingresso libero, piante grasse del Piemonte, alberi da frutta del Veneto, agrumi della Sicilia, rose profumate, piante aromatiche, bulbi olandesi, palme, primizie regionali, ortensie, gerani, ma anche vari tipi di lavanda e spezie, ulivi secolari e molte altre novità. Accanto a fiori e piante, una sezione sarà dedicata al prodotti alimentari: cioccolato artigianale, liquirizia, spezie, erboristeria di qualità, arredo giardino e qualche sorpresa.