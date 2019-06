Il California Inn si rinnova: domani l'apertura

Il California Inn si rinnova. Rinfrescato nell’aspetto propone un menù che tiene in considerazione le esigenze dei frequentatori che gravitano sul lungomare dalla colazione al dopocena.

Giovedì 20 giugno, a partire dalle ore 20:00, taglio del nastro e benvenuto alla nuova stagione con La Festa d’inizio estate: birra, pizza gourmet e degustazione di Prosciutto crudo di San Daniele DOP..

"Largo spazio alle proposte facili e veloci come toast, panini, piadine e insalatone, ideali per chi passa la giornata lungomare e che può trovare refrigerio anche con frullati, estratti di frutta fresca o col gelato". Ha dichiarato il titolare. "Sia a pranzo che a cena si possono scegliere piatti freddi di formaggi e salumi; mentre tra i piatti caldi ci sono primi di pasta e secondi di carne o pesce".

"L’aperitivo è un altro momento che si può trascorrere in relax gustando tartine e stuzzichini accompagnati da uno dei numerosi vini del territorio, mentre chi preferisce i superalcolici troverà il suo cocktail preferito. Inoltre, ogni martedì vi aspetta la serata dedicata all’Americano: il famoso soft drink che una volta a settimana viene offerto a prezzo speciale."