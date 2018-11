Incontro di sciamanesimo con Fiammetta Bianchi

INCONTRO CON IL TUO ANIMALE TOTEM

Il viaggio sciamanico è un viaggio nel nostro mondo interiore, nell’Io profondo, un mondo ricchissimo di incomparabile bellezza, fatto di doni, talenti e risorse spesso inespresse e sconosciute. Potenzialità delle quali possiamo riappropriarci attraverso il riconoscimento e l’identificazione simbolica delle nostre parti sconosciute, che se opportunamente osservate possono “svelarci” le nostre qualità “dormienti” o aiutarci attraverso la saggezza del nostro inconscio a risolvere dubbi che ci affliggono nel quotidiano.

Dall’antica consapevolezza e dai rituali di popoli che vivevano quotidianamente l’unione tra l’Uomo e il Tutto, uno straordinario strumento per fare un avventuroso viaggio alla scoperta della nostra vera essenza e delle nostre capacità per tornare a vivere in armonia con noi stessi e il mondo intorno.

Sciamanesimo: l’arte di viaggiare nei Mondi Invisibili al di là della “Realtà Ordinaria”.

Strumenti: percussioni e tambureggiamenti che favoriscono l’instaurarsi di uno stato Non Ordinario di Coscienza.

Animale di potere o guida: detto anche “spirito guardiano”; gli si possono chiedere risposte, dono di talenti e insegnamenti.

Fini: ricerca e identificazione di risorse e talenti, risveglio delle potenzialità creativ.e

Origini antichissime: è una pratica comune a moltissime civiltà primitive.



Il seminario di viaggio sciamanico (drum trance), sarà condotto da Fiammetta Bianchi, ricercatrice sugli stati di coscienza alternativi mediante l’uso dei tamburi.



