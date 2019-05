Arte è famiglia! incontro per i genitori nell'Atelier Creativo

L'associazione IoDeposito e i suoi partner sono felici di invitare i genitori dei ragazzi della scuola media e dei primi anni di superiori ad un incontro speciale dedicato alla genitorialità.



La famiglia, l’infanzia e il passaggio all’adolescenza: processi delicati e carichi di emozioni, visti con gli occhi dell’artista. Questo il tema dell'incontro, guidato dalla dott.ssa Marinella A. Lena, psicologa e psicoterapeuta esperta di arte terapia, che racconterà il processo dell’adolescenza e le sue criticità attraverso immagini di opere significative della nostra storia dell’arte.

Sarà possibile scoprire l'importante ruolo della creatività e dell'espressività nell'educativa, e discutere con altri genitori del delicato momento di passaggio che è l'adolescenza.



L'incontro è aperto a tutti i genitori dei ragazzi delle medie e del biennio delle superiori, anche se non frequentano l'ISIS B.E.M.: l'incontro comincia alle 17.30, all'interno dell'Atelier Creativo.





La partecipazione all'evento è gratuita. Gradita (ma non obbligatoria) la prenotazione.



Comfort Zone / Atelier è un progetto finanziato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (Con i Bambini).

