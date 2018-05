Al Parco di San Giovanni incontro sulla 180 aperto alla cittadinanza

La 180 è stata la prima legge al mondo a chiudere i manicomi, ma la rivoluzione culturale avviata da Franco Basaglia proprio qui a Trieste resta incompiuta. Dove sono finiti gli ex internati? Come sono assistite oggi le persone con un disagio psichico? Non ci sono più fili spinati e reti a separare le “città dei matti” dal resto della società, eppure resistono altre forme di esclusione: la maggior parte dei reparti psichiatrici in Italia sono a porte chiuse e un malato su dieci è legato al letto. Troppo spesso la “cura” si riduce a dosi massicce di psicofarmaci. La legge 180 ha ridefinito l’idea della pericolosità sociale e ha riconosciuto nel paziente psichiatrico una persona che non può essere privata del suo diritto di cittadinanza in un momento di sofferenza e di fragilità. Ma non basta una legge per liberarsi della paura dell’altro.

Di questo ed altro si parlerà domani, mercoledì 9 maggio, dalle 17 alle 20, nell’Aula A della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale (via Weiss, 5, Parco di San Giovanni), con Daniela Sala e Maria Gabriella Lanza, giornaliste e finaliste al Premio Morrione con il web-doc “Matti per sempre”, e con lo psichiatra Mario Colucci.