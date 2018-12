Voglia di sci? Al via la stagione invernale di Nassfeld Pramollo

Inizia una nuova stagione di sport in una delle prime 10 località sciistiche dell’Austria e, idealmente, nella più importante ski-area del Friuli Venezia Giulia, a solo 13 km dal casello autostradale di Pontebba, sulla A23.La neve è assicurata dalle infrastrutture più moderne. Quest’anno sono stati investiti ulteriori 5 milioni di euro con l’obiettivo di espandere, migliorare e velocizzare i sistemi di innevamento garantendo piste più ampie ed estese, quindi più confortevoli (77 piste nelle località di Zweikofel-Abfarth), dotandole inoltre di utili dispositivi come i misuratori di profondità della neve. Con i suoi 30 moderni impianti di risalita, 110 km di piste, innevamento costante, 100 ore di sole di media in più rispetto ad altre località a nord delle Alpi, 25 rifugi, il comprensorio sciistico ha le caratteristiche e il fascino che lo rendono attraente per gli appassionati più esigenti in fatto di sci alpino. A Nassfeld Pramollo, grande attenzione è dedicata alle famiglie e ai bambini. Speciali pacchetti vacanze invernali. In una cornice che riserva emozioni e gratificazione sia dentro che fuori le piste. Per tutti, durante l’intera stagione, nuove e irresistibili sorprese, le ormai note “nice surprise” di Pramollo.

Per i più giovani

Novità anche per i giovani, che potranno sfidarsi in aree freeride mozzafiato o mettere alla prova il proprio talento sulle piste di velocità o farsi consigliare dagli esperti maestri della “Shredschool”.Grazie alla connessione Wi-Fi gratis su tutte le piste, con 20 WLAN Hotspots WLAN, i video e le foto delle vostre performance e i momenti vissuti sugli sci potranno essere subito condivisi sui social. Per i principianti ci sono due scuole di sci, il BOBO-Mini Club e le aree di pratica (Beginner Area), riservate ai bambini che possono salire imparare in tranquillità e sicurezza, sia con i maestri che con il pinguino BOBO. A Sonnenalpe, Sonnleitn, Tressdorfer Alm e nella nuova area Kids a Tröpolach.

Per le famiglie Nassfeld è sorprendente, vario, conveniente i bambini sono ospiti

Pramollo è davvero generoso quando si tratta di rendere più convenienti le vacanze sulla neve per le famiglie. Sono stati predisposti infatti speciali pacchetti dedicati. Nei periodi da 7 al 22 dicembre 2018, dal 6 al 19 gennaio 2019, dal 17 marzo al 22 aprile 2019, i bambini fino ai 10 anni (non compiuti) hanno lo skipass e il pernottamento in camera con i genitori completamente gratuiti. Per i bambini è possibile inoltre prenotare il pacchetto scuola di sci, asilo nido BOBO e attrezzatura al prezzo speciale di € 30 al giorno (prenotabile solo in anticipo e come parte del pacchetto sci). Info su: http://www.nassfeld.at/it/prenotazione/pacchetti

Attrezzatura gratis sotto i 10 anni

Ecco le combinazioni possibili che consentono ai bambini di sciare a Nassfeld Pramollo anche senza dover noleggiare l’attrezzatura. Durante tutta la stagione è valida la formula “Family Special”: • Se entrambi i genitori noleggiano i loro sci o snowboard presso NTC Sport Sölle, tutti i bambini della famiglia usufruiranno dell’attrezzatura gratis.

• Se un genitore noleggia lo sci o lo snowboard, un bambino usufruirà gratis dell’attrezzatura.

Noleggio sci a un euro per i ragazzi sotto i 15 anni

Con skipass "PREMIUM" o skipass giornaliero (a prezzo pieno) per ragazzi fino ai 15 anni (da compiere) il noleggio sci costa solo 1 € al giorno. Promozione valida dal 7 al 22 dicembre 2018, dal 6 al 19 gennaio 2019 e dal 17 marzo al 22 aprile 2019.

Fair&familiare: la scelta sono i comprensori Weissbriach& Kötschach-Mauthen

Per caratteristiche e offerte particolari che li rendono adatti alle famiglie, i comprensori sciistici di Weissbriach e Kötschach-Mauthen sono un vero invito. Weissbriach offre 4 km di piste, un campo pratica con lift per bambini, tappeto magico e impianti di risalita. Tutto è raccolto e molto accogliente.

Già dal primo pernottamento gli ospiti possono sciare gratis. È possibile prenotare un appartamento per due persone partendo da 54 € a notte e ricevendo lo skipass gratuito. Per chi desidera un comprensorio più grande e con piste diverse, in soli 20 minuti si può arrivare a Nassfeld Pramollo prendendo gratuitamente lo skibus. www.nassfeld.at/gitschtal e www.skifahren-gratis.at/it Nel piccolo e bellissimo comprensorio sciistico Kötschach-Mauthen ci sono piste per principianti e una scuola di sci. Un posto da fiaba, dove dal 6 gennaio 2019 nevicheranno “fiocchi speciali”: • I bambini fino ai 10 anni (da compiere) potranno sciare gratis grazie allo skipass “fiocco di neve” • I bambini tra i 10 e 15 anni (da compiere) riceveranno lo skipass giornaliero al prezzo di 6 € • “Ski Hupfn“- altalena di sci è la proposta che in 6 comprensori sciistici offre pernottamento, skipass, guida personale, trasferimento... basta scegliere tra una delle cinque offerte Nei comprensori c’è ampia scelta di alloggio con proposte che vanno dalla pensione familiare fino all’Hotel 4 stelle. Tutte le informazioni su www.nassfeld.at/koemau e skihupfn.koemau.com

Esperienze e sensazioni uniche: sport, avventure e viste mozzafiato. A Nassfeld Pramollo è possibile, durante una vacanza o in una sola giornata.

Your Speed

Andare a tutta velocità e misurarla, per superarsi sempre. Nei tracciati cronometrati “Ski Movie” & Speed la sfida è sulla pista: si può misurare la propria velocità durante la discesa e condividere il record con gli amici.

Pista Ski Movie&Parallelo

Il posto ideale per l’allenamento sono le piste Ski-Movie&Parallelo: qui si possono provare l’atmosfera da gara insieme a pura adrenalina, fare lo slalom gigante come un professionista, "misurarsi" con gli amici, alla fine esaminare il video generato automaticamente e postarlo subito sui social.

Snowpark Nassfeld Gartnerkofel

Lo spettacolare snowpark con "kicker line", "Public Line", "Beginner Line" + Chill Area offre un’esperienza a tutto tondo per divertimento e per azione. E per imparare i trucchi del mestiere? Appuntamento ogni domenica nella "Shredschool" per le dimostrazioni gratuite dei professionisti.

Nassfeld Cinema

Sono i punti salotto, dove fermarsi e rilassarsi nel cuore delle montagne e godersi una vista spettacolare. Le sensazioni sono uniche e incredibili.

Photo Points

Una foto sulle piste? Diventare il Next Topmodel di Pramollo? Si. Basta essere in un photo points, premere il pulsante, sorridere e via.

Rilevatori di sole

Presso le stazioni di montagna dei monti Gartnerkofel e Madritsche, i contatori di ore di sole forniscono la prova che a Pramollo il sole splende in media circa 100 ore in più, rispetto a nord delle Alpi.

“The Snake“

Il meglio di piste, fun park e cross. Oltre le onde, salti e curve ripide, “The Snake” si snoda attraverso la foresta per percorso di 700 metri, prima di scivolare sulla Rainbow-Box oppure sciare attraverso un tunnel. Un vero paradiso per i giovani avventurieri di sci e snowboard, completamente sicuro e protetto.

Nassfeld Challenge: sfida e premi

Una sfida speciale con il massimo in velocità, divertimento e varietà: è la “Challenge” di Pramollo. Una caccia ai badge (che rappresentano i punti) collocati in diverse parti delle piste. Alcuni sono facili da trovare ma per altri è richiesto allenamento, abilità e tenacia attraverso dei percorsi speciali tra cui una "corsa" lungo il "The Snake", uno slalom gigante sulla pista Ski Movie, una discesa a piena velocità sulla pista “Speed". Tra tutti i partecipanti saranno sorteggiati un biglietto giornaliero, uno skipass stagionale e, come premio speciale, un casco da sci in Pramollo-Design. Dettagli su www.nassfeld.at/challenge

Nuove strutture e restyling di alloggi e ristoranti

Gli investimenti hanno interessato anche la realizzazione di nuove strutture di ospitalità e il miglioramento di quelle esistenti. Oltre al rinnovo degli chalet esistenti della zona, a giugno 2018 ha aperto il 4 stelle Lake Resort Pressegger See, conPasso Pramollo, inizia la stagione invernale „18 appartamenti di lusso e una sauna galleggiante sul lago. La struttura è collegata direttamente alla stazione sciistica con lo ski bus. A Tröpolach, invece, l’Hotel: “Franz Ferdinand“ accoglie gli ospiti con una nuova terrazza solarium après ski, musica rilassante con il bel tempo e un elegante salotto per il massimo relax. Gli eventi in programma per la stagione Durante tutta la stagione a Nassfeld ci saranno molti eventi per intrattenere e stupire gli ospiti. Eccone alcuni:

• “Nassfeld Winter-Calling”

• weekend di sci e festa

• 10 anni “Batti il meglio – la gara più lunga del mondo”

• Full Metal Mountain Days

• Nassfeld “Schlagergipfel”

• Sound of wine e molto altro

• “Sorprese di Nassfeld” con Surprise Guys e molto altro

• Gitschtal Valley un piacere per i sensi: arte, cultura e poesia“