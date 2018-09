Passeggiate naturalistiche e caccia al tesoro a Miramare per il Gep 2018

Il Museo storico e il parco del castello di Miramare saranno protagonisti di molte iniziative anche quest’anno - sabato 22 e domenica 23 settembre - in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Per quest’anno, il tema scelto è “L’arte di condividere”, e gli eventi sono realizzati grazie alla partnership tra il Museo Storico e l’Area Marina Protetta di Miramare che hanno recentemente sottoscritto un accordo di collaborazione.

Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2018), sono una manifestazione promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea fin dal 1991 e si inseriscono fra le iniziative previste dall’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. In Italia vi partecipano i luoghi della cultura statali, oltre a numerosi musei civici, gallerie, fondazioni e associazioni private, con un ricco calendario che conta circa mille eventi culturali. È un’occasione per far conoscere i progetti elaborati dai singoli istituti e per rafforzarne lo stretto legame con i rispettivi territori e con le loro identità culturali.

