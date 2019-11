International Tattoo Expo, torna al Salone degli Incanti la kermesse dedicata ai tatuaggi

Tutto pronto per la 12esima edizione dell' International Tattoo Expo di Trieste, al via venerdì 15 novembre al Salone degli Incanti alle 16. Si prosegue sabato e domenica tutto il giorno. Oltre 200 i tatuatori presenti, giunti da ogni angolo del mondo per un evento che nel corso del tempo ha registrato un numero crescente di partecipanti e di visitatori. Le tre giornate saranno sempre all' insegna dei contest, le competizioni tra professionisti del settore, e ancora musica, show, performance dal vivo e naturalmente tanti tatuaggi. Chi ne desidera uno deve contattare direttamente il tatuatore sul posto o via web, grazie alla lista presente sul sito: https://www.triestetattooexpo.com

L' Expo prevede anche un'ampia offerta di stand con piercing, abbigliamento e gadget colorati.

TICKETS

Venerdì 15 novembre, ingresso: € 10, Sabato 16 e domenica 18 novembre. ingresso: € 12 Ticket 3 giorni ingresso: € 30.