"Intestino felice, corpo sano e mente equilibrata", quattro incontri per detossinare l'organismo

Si tratta di un Laboratorio di Attivazione per riportare l'equilibrio del microbiota intestinale che di conseguenza rinforza sistema immunitario, migliora l’assorbimento dei cibi buoni ed eliminare dipendenze da cibo!



Con semplici contatti andremo a ripristinare una libera e sana comunicazione tra il Sistema Nervoso dell'intestino (100 milioni di cellule nervose) e del cervello che potranno così collaborare nel ricercare e mantenere lo stato di equilibrio eliminando dolori e gonfiori addominali, reflusso gastrico, flatulenza, mal di testa, stanchezza, infiammazione, dolore alle articolazioni, che sono i classici sintomi di un intestino debole ma anche ansia, depressione, difficoltà di concentrazione, scarsa memoria.



I quattro incontri sono un crescendo di semplici applicazioni di tecniche tra i sistemi che portano ad un benessere totale per la capacità di detossinare l'organismo.



Gli incontri sono aperti a tutti non è necessaria alcuna preparazione.



Conduce: dott.ssa Leonarda Majaron (Professionista di cui alla L.4/13) in Craniosacrale Bio integrato Focusing – Consapevolezza Corporea Docente Scuola di formazione B.C.S. Biodinamica CranioSacrale



Per informazioni: https://www.ahaueventiolistici.com/blog/intestino-felice-corpo-sano-e-mente-equilibrata-6-13-20-27-novembre-2019-trieste



