Investire nel mercato asiatico, la conferenza a Trieste il 17 ottobre

Il processo di ascesa dell’Asia è già iniziato. La costruzione della nuova “Via della seta”, rappresenta il più grande piano coordinato di investimenti infrastrutturali della storia umana. Ferrovie, porti, strade, ponti, telecomunicazioni, collegheranno nel prossimo decennio i principali centri abitati del mondo, creando degli interscambi commerciali e culturali straordinari. Nel corso degli ultimi vent’anni, miliardi di giovani asiatici, hanno conosciuto una stabilità politica, una crescita economica consistente e un orgoglio di identità nazionale.

La Cina è diventata la più grande economia al mondo come potere di acquisto, mentre l’India è diventata la grande economia con la più rapida crescita al mondo. Altri Paesi asiatici si stanno sviluppando. La crisi finanziaria globale in realtà non fu globale. Negli ultimi dieci anni le economie asiatiche hanno continuato a crescere. L’ascesa dell’Asia è un fenomeno che toccherà le nostre vite nei prossimi anni. Nella conferenza si vedrà come cogliere le opportunità di investimento per i risparmiatori italiani.