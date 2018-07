Iron Maiden, Steven Tyler, David Byrne: il servizio "Park&Bus"

Trieste si prepara ai grandi concerti estivi in piazza Unità d’Italia, con il ritorno degli Iron Maiden il 17 luglio, Steven Tyler il 18 luglio e David Byrne il 21 luglio. In occasione dei tre eventi, a cui è prevista la partecipazione di molte migliaia di persone, sono previste limitazioni a soste e viabilità e il consiglio è di evitare qualsiasi mezzo di trasporto privato. Per questo Trieste Trasporti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale ed Esatto, ripropone il servizio di Park&Bus, che nelle tre giornate consentirà di lasciare l’automobile nelle aree riservate all’iniziativa e di raggiungere gratuitamente il centro città con i mezzi pubblici.

Presso i parcheggi indicati sotto, dalle 17:00 alle 20:00, sarà consegnato agli utenti un biglietto che potrà essere utilizzato fino alla mezzanotte sulle linee 1, 2/, 4, 6, 8, 9, 19, 20, 21, 29, 30, 36, A, B e C: il prezzo del biglietto sarà a carico di Trieste Trasporti.

Questi i parcheggi riservati all’iniziativa:

parcheggio di via Flavia (piazzale Cagni) > linee 19, 20 e 21

parcheggio quadrivio di Opicina (lato Banne) > linee 2/ e 4

parcheggio di Barcola (piazzale 11 settembre 2001) > linee 6, 36 e C

parcheggio Sant’Andrea (via Carli) > linee 8, 9, 30 e A

parcheggio di Chiarbola (piazzale delle Puglie) > linee 1, 8, 29 e B

Si allega mappa dei parcheggi.

