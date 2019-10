Italian wheels, a Trieste il raduno di auto sportive italiane storiche e moderne

Il 24 novembre prossimo si terrà “Italian Wheels”, un meeting internazionale per auto sportive italiane storiche e moderne con partenza da Trieste e arrivo a Piran.

Il raduno si snoderà su strade panoramiche e piacevoli da guidare, tra paesaggi collinari, pedemontani e costieri, e lungo il tragitto sono incluse delle soste per sgranchirsi le gambe e rifocillarsi.

Il ritrovo è previsto la mattina alle ore 8.00 in Piazza Unità d’Italia, dove faremo le verifiche ante manifestazione a bordo di un autobus storico e colazione in un bar nelle immediate vicinanze; partiremo quindi in direzione altipiano carsico, precorrendo il tratto dove si correva la storica Trieste Opicina, gara in salita dove si sono sfidati gli assi del volante dell'epoca.

Passando per Fernetti sconfineremo poi in Slovenia, toccando le città di Divača, Pivka e Ilirska Bistrica, seguendo il percorso della GHD, la gara in salita del Cem.

A Brce ci attenderà un rinfresco in agriturismo a base di affettati e formaggi tipici della zona, e successivamente proseguiremo guidando su strade di impostazione rallystica che passando per Harije, Kozina e Galantiči ci porteranno a Marezige, dove verremo accolti in una suggestiva location con vista aperta sul golfo di Koper che ci offrirà dell'ottimo vino locale e un primo piatto tipico.

Continuando sulle colline sopra Koper e Izola raggiungeremo Šared, Korte, Portorož e subito dopo Piran, dove esporremo le vetture sulla centralissima piazza Tartini e riceveremo l'accoglienza dell'Hotel Piran, per proseguire infine con le premiazioni e fare un brindisi accompagnato da ricercati stuzzichini da degustare affacciati sul mare.

Il percorso sarà lungo circa 170km, e non servirà avere la vignetta slovena.

Di seguito le quote d'iscrizione:

Euro 29,00 adulti

Euro 10,00 bambini fino a 12 anni

GRATIS bambini fino a 4 anni

Le iscrizioni si chiuderanno il 18/11/2019 e comunque al raggiungimento di 70 autovetture.

Sono ammesse solamente vetture di marchi italiani storiche (dagli anni 60 in poi, con deroga se sportive) e moderne sportive.

Per info e iscrizioni:

www.maximilianeventi.com

tel. 00393470527594 Davide

e-mail: glavina@hotmail.it