"Italo Svevo 90", eventi e incontri dedicati al grande scrittore

Il 13 settembre 1928, novant'anni fa, Italo Svevo moriva all'ospedale di Motta di Livenza per le conseguenze di un incidente automobilistico. Per ricordare questa data il Museo Sveviano del Comune di Trieste, in collaborazione con Victoria Hotel letterario e Casa della Musica organizza una serie di incontri e presentazioni dedicati al grande scrittore.



Programma

ore 11 - Victoria Hotel Letterario, via Oriani 2 Presentazione dei libri di Silvia Contarini, La coscienza prima di Zeno: ideologie scientifiche e discorso letterario in Svevo (Cesati, 2018) e Sonia Trovato, La fortuna di Ariosto nell'Italia Contemporanea (Carocci, 2018), che contiene un dettagliato capitolo sulla commedia giovanile di Svevo: Ariosto Governatore.

ore 17 - Museo Sartorio, l.go papa Giovanni XXIII 1 Presentazione del volume di Giuseppe Pontiggia, La lente di Svevo (EDB, 2018), che contiene la tesi di Laurea che Pontiggia, giovane bancario e studente di Lettere dell’Università Cattolica di Milano scrive nel 1959. Ne parliamo con la curatrice Daniela Marcheschi e con Francesco Napoli.

A seguire, conferenza di Riccardo Cepach, Lo specifico del dottor S. - Chi vuole che Argo menta? Unione di due interventi critici già presentati all'Università di Praga e a quella di Oxford, ma non ancora a Trieste, un'indagine quasi poliziesca sullo zampino dell' "editore interno", l'estrema vertigine critica della letteratura sveviana.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito