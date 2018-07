Jaka Mankoč da “Savor” a Capodistria

Appuntamento da non perdere da “Savor”, il new concept della ristorazione nell’Alto Adriatico, tradottosi in realtà a Capodistria, nella vicina Slovenia, dove il Masterchef sloveno Jaka Mankoč, geniale “modernizzatore” dei piatti più amati della tradizione slovena, proporràil 26 luglio dalle 19 un menù straordinario, destinato a stupire e conquistare i palati dei “gourmet” più esigenti, anche quelli degli ospiti attesi dall’Italia.

Masterchef

«La mia passione per la cucina è iniziata negli anni dell'adolescenza, quando preparavo i pasti per la famiglia. Poi anche quando sono andato a vivere da solo all'età di 19 anni, ho continuato a cucinare e questo amore è cresciuto di giorno in giorno e così ho iniziato a fidarmi e sviluppare autonomia e creatività in cucina», racconta Jaka, che grazie al suo stile e alla sua disciplina culinaria ha sbaragliato gli altri concorrenti di Masterchef, convincendo i giudici dello show televisivo molto popolare anche in Slovenia. «All’inizio a Masterchef ero un po’ spaventato – confessa Jaka -, ma poi devo ammettere che la pressione del tempo è salutare, poiché favorisce la vera concentrazione e la precisione nell’impegnarsi e nel lavorare con un obiettivo chiaro».

Menu

Menu davvero speciale quello che il giovane e già blasonato Jaka preparerà per gli ospiti di “Savor”: cornetti ripieni con mousse di branzino, capperi e ravanello microgreens; polpo al vino con patate al rosmarino, pomodori secchi con prezzemolo, pinoli tostati con rucola all'olio di zucca e limone; sandwich di branzino ripieno con gamberi e finocchio, purè di cavolfiori con timo, barbabietole glassate, salsa di granchio; mela ubriaca, con frollino al basilico, crumble ai datteri, vetro di caramello, tartare di mele, salsa all'uovo con basilico. Il costo del menu con griffe Masterchef è di 80 euro a persona (incluso un bicchiere di vino Movia ad ogni portata).

Savor

Per questa collaborazione con Masterchef Slovenia si respira un’aria di grande soddisfazione da “Savor”, ristorante con vista mozzafiato sul golfo di Capodistria, dove lo chef stellato Krastyo Boykov Bogutev e la lungimirante manager Blažka Juhart hanno dato vita a una proposta “mediterranea” di altissima qualità, destinata a conquistare i palati più esigenti di tutta Europa, italiani compresi.

Partecipare

Per prenotazioni, scrivere ainfo@restavracija-savor.si oppure al numero di telefono +386 5 627 81 78.