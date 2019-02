La biofisica al servizio della medicina, l'importante convegno a Trieste il 16 febbraio

“La Biofisica al servizio della medicina” è il titolo del convegno che si svolgerà a Trieste presso il Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni al Posto delle Fragole (Via De Pastrovich, n. 4) SABATO 16 FEBBRAIO 2019 dalle ore 9,30 alle 13,30, organizzato dalla prestigiosa ACCADEMIA INTERNAZIONALE COSTANTINIANA DELLE SCIENZE MEDICHE, GIURIDICHE E SOCIALI di Roma, interamente finanziato da sponsor di tutto lustro quali la Koinè s.r.l. (Montebelluna TV), la M.F.I. – Tecnologie Biomedicali (Roma), la Starlight Project s.r.l. (Roma) ed il C.S.A. Centro studi astrofisici sempre di Roma.

Nel convegno verranno illustrati gli effetti biologici dei campi elettromagnetici a bassissima frequenza sulle cellule e verrà altresì spiegato come tali effetti possano essere utilizzati per la cura di numerose malattie. Le esperienze cliniche che verranno presentate nel convegno prospettano degli interessanti sviluppi nei campi dell’ Ortopedia, della Chirurgia, della Fisioterapia, dell’Odontoiatria, ma anche in Diabetologia e malattie metaboliche e nelle alterazioni funzionali del Sistema Nervoso.

Relazioneranno il Dott. Alessandro Cipollina e gli Accademici Dott. Marco Mantarro, Dott. Edward Kiwanuka, Dott. Michele Canil.

Il Convegno vedrà come moderatori il Magnifico Rettore dell’Accademia Internazionale Costantiniana delle Scienze Mediche, Giuridiche e Sociali, Dott. Paolo Goliani ed il Segretario Generale Dott. Daniele Mariutto.

Al convegno sono invitati i Medici e gli altri Professionisti Sanitari, nonché quanti sono interessati alle materie trattate.

L’ingresso è libero previa prenotazione dei posti (fino ad esaurimento) all’indirizzo e-mail:

eventi.italia@accademiadellescienze.com



(Ufficio Stampa dell'Accademia)