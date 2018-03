La comicità di Gianluca Impastato ritorna in scena al Casinò Perla

«Che accoglienza, che accoglienza davvero» direbbe uno dei suoi personaggi più celebri: dopo le risate e gli applausi dello scorso autunno, il pubblico del Perla Casinò & Hotel è pronto a riabbracciare il comico Gianluca Impastato, ospite d’eccezione per una serata di grande cabaret in programma domenica 25 marzo alle 19:30.

Volto noto di Colorado fin dalla prima edizione nel 2003, Impastato è recentemente tornato sulle scene con lo show “Le donne preferiscono l’uomo con la pancetta”: una rassegna di interpretazioni esilaranti che spazia da Mariello Prapapappo e Chicco d’Oliva, gli storici cavalli di battaglia, a “30 anni, fotomodello”, l’irriverente parodia del mondo dello spettacolo diventata un vero e proprio slogan di Gianluca dopo la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Una serie di strampalate ed irresistibili personificazioni di quella “quotidianità senza maschere”, da sempre musa ispiratrice dell’umorismo e dell’ironia del comico milanese, che costituirà il fil rouge della serata di Nova Gorica.

Il divertimento sarà di casa per tutto il weekend anche al Club Perla: il sabato sera si accenderà con dj Paolo Barbato, pronto a ripercorrere alla consolle i più grandi successi della musica house di tutti i tempi, mentre domenica si tornerà in pista alle 17:00 per il consueto appuntamento con “Let’s Dance Together”, la lezione di ballo tenuta dai professionisti della Scuola di danza Miro. Informazioni: www.thecasinoperla.com.