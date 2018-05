La compagnia Knap per la prima volta a Trieste

La Comunità croata di Trieste ha il piacere di ospitare, il prossimo 14 maggio, il Teatro Knap di Zagabria, per la rappresentazione della celebre commedia “Come ammazzare la moglie o il marito senza troppi perché”, basata sugli omonimi romanzi del noto scrittore e paroliere italiano Antonio Amurri. L’opera vede la regia di Boris Kovačević ed ha come protagonisti gli attori Iskra Jirsak e Petar Atanasoski, i quali reciteranno in lingua croata. L’evento, che si terrà alle ore 20.30 presso il Teatro dei Fabbri di Trieste, rientra nel ambito del programma culturale sviluppato dalla Comunità con il sostegno dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ed è indirizzato in particolar modo agli studenti ed agli appassionati della lingua croata.