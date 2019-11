"La crescita in Asia", all'Auser un incontro per scoprire come investire nei fondi di investimento

I mercati asiatici sono economie in via di sviluppo, molte delle quali stanno vivendo una rapida crescita e industrializzazione.



Negli ultimi anni, i mercati asiatici hanno attirato una notevole attenzione da parte degli investitori a causa delle loro quote crescenti di produzione economica globale e della capitalizzazione di borsa. Aspetti demografici favorevoli e aspettative di crescita economica elevata hanno reso tali mercati degli investimenti popolari.



Ha quindi senso investirvi, ma come?



Come possono gli investitori puntare con strumenti finanziari all’investimento nei mercati emergenti asiatici?



Un fondo comune di investimento fornisce un modo semplice e conveniente per ottenere l’accesso a questi mercati.

Tali fondi possono infatti acquistare azioni o obbligazioni nell’universo dei mercati asiatici o concentrarsi su particolari regioni o settori all’interno di essi.

Uno strumento molto utilizzato sia dai grandi risparmiatori sia dai piccoli risparmiatori.

Nella conferenza si vedranno i vantaggi di questo strumento finanziario.