Sabato 3 Novembre la Notte degli Ultracorpi al Mandracchio

★ Trieste Science+Fiction Festival presents:

★ La Notte Degli Ultracorpi 2018

::: INGRESSO SOLO CON INVITO :::



Che siate alieni, Zombie, Vulcaniani, metamorfi, Skrull, Minbari,

Mimimmmi, Seleniti, Marziani verdi o rossi, vampiri o wookies,

la notte degli Ultracorpi è la vostra festa.

Una “serata danzante” ispirata ai grandi classici della fantascienza, a tempo di musica elettronica!

Nel caso siate banali esseri umani è gradita la tuta spaziale o altro mascheramento che occulti il vostro bizzarro aspetto agli occhi dei nostri sensibili ospiti alieni.



★ Body Snatchers Guest Dj:



► Tea Vuckovic | Blue Monkey Records / Naked Lunch Records

www.soundcloud.com/teavuckovic



★ Body Snatchers Resident Djs:



► OH MY GOD - Giuseppe Rossi b2b Dibla

www.mixcloud.com/oh_my_god



► Electrique 3o3 - Christian Patti b2b Mark Dee b2b Dado DSD

www.mixcloud.com/electrique_club

Se non sei un accreditato del festival vieni a prendere il tuo invito durante le nostre serate!!!

// Info:

Doors Opening: h. 23.00

Dopo le 01:00 Ingresso Libero

prima consumazione € 12

c/o MANDRACCHIO

Passo di Piazza Antonio Fonda Savio, 1 Trieste

★ AIR-CONDITIONED VENUE ★