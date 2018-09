La Porta Rossa: tour in città

Torna a grande richiesta una delle passeggiate più amate dal pubblico di Esterno/Giorno, quella dedicata alla serie televisiva La Porta Rossa. 🎬



Una visita a piedi del centro di Trieste alla scoperta dei luoghi più significativi della fiction di Rai2 in compagnia della nostra Elisa Grando (critico cinematografico) e di un'ospite speciale, Sofia Assirelli, sceneggiatrice della serie.

È una bella occasione per conoscere tante curiosità e ascoltare l'esperienza di chi ha lavorato a questa produzione.



La passeggiata è anche un tour virtuale: grazie all'utilizzo dei visori VR potrete visitare ambienti solitamente inaccessibili al pubblico.



Che aspettate?

Non siete curiosi⁉️



Partenza:

Casa del Cinema di Trieste - Piazza Duca degli Abruzzi, 3

Sabato 29 settembre - ore 11:00



Costo del biglietto ➡ € 10,00



Per partecipare è necessario prenotare!

Vi aspettiamo 😉



INFO & PRENOTAZIONI:

📬 esternogiornots@gmail.com

📞 +39 339 4535962