Al Circolo della stampa l'incontro "La salute orale è anche un problema di cuore?"

Gli Amici del Cuore ed il Circolo della Stampa propongono anche nel 2018 una serie di conferenze (per la precisione sei) che nel corso dell’anno metteranno in contatto con la cittadinanza i protagonisti della Cardiologia e della Cardiochirurgia di Trieste.

Il primo incontro, aperto a tutti, è previsto mercoledì 18 aprile alle ore 17, nella sede del Circolo (Sala Alessi) e metterà a confronto i fratelli Roberto ed Andrea Di Lenarda, il primo direttore del Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche e della salute, il secondo direttore del Centro cardiovascolare e presidente dei Cardiologi italiani.

Con l’ausilio di immagini, parleranno della correlazione che esiste tra cuore e salute del cavo orale da mantenere con la cura e l’igiene quotidiana, entrambe basi fondamentali anche per la salute del cuore. Le patologie parodontali sono infatti correlate, per lo stato infiammatorio che comportano, con il rischio di una più severa e progressiva aterosclerosi vascolare e coronarica e, in casi specifici, di endocardite batterica.

Se il nostro corpo è normalmente in grado di contrastare l’aggressione dei miliardi di germi che passano per il cavo orale ed entrano di frequente in circolo, ci sono persone che possono trovarsi a dover combattere questa malattia, rara ma ancora spesso mortale, in seguito ad una maggiore fragilità immunitaria causata ad esempio da immunodeficenza acquisita, terapie immunosopressive, trapianti, cardiopatie congenite o presenza di protesi valvolari. I due Di Lenarda affronteranno il problema ciascuno in base alle proprie competenze ed alla rispettiva sfera professionale, descrivendo i percorsi di prevenzione e cura che ciascuno di noi può mettere in atto nella vita d’ogni giorno e nella gestione di eventuali cure odontoiatriche.